Carola Rackete diario di una speronatrice | quando incitava a un' alleanza antifascista insultando la Meloni

Carola Rackete, protagonista di un incidente nel 2019, ha suscitato polemiche quando ha infranto le leggi italiane con la sua nave. La capitana della Sea Watch si oppose alle autorità, spingendo il tender a sbarcare i migranti senza permesso. Durante il suo diario, ribadisce di aver agito per “dare una mano” ai migranti, ma i cittadini devono saldare un risarcimento di 76mila euro. La sua azione ha acceso il dibattito sulla gestione delle crisi migratorie e le responsabilità legali. Ora, le sue dichiarazioni continuano a far discutere.

Do you remember Carola Rakete? La “speronatrice” della nave della Marina italiana, la disobbediente strafottente delle leggi italiane a cui i cittadini devono pure pagare un maxi-risarcimento? 76mila euro per la sua bravata-provocazione di quell’l’estate del 2019. Al comando della Sea Watch 3 con 42 migranti a bordo, nel giugno del 2019 disubbidì al divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane. Lo imponeva il decreto sicurezza. Ma la “capitana” attraccò ugualmente a Lampedusa speronando una motovedetta della Guardia di Finanza. Ora viene premiata per non avere rispettato le norme. È un messaggio devastante che solo una sinistra irresponsabile può salutare sguaiatamente con euforia antigovernativa e anti-italiana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Carola Rackete, diario di una “speronatrice”: quando incitava a un'”alleanza antifascista” insultando la Meloni Perché è colpa di Meloni e Salvini se abbiamo dovuto risarcire Carola Rackete e il migrante algerinoIl risarcimento di 76mila euro alla Ong Sea Watch e i 700 euro pagati a un migrante algerino sono stati causati dalle decisioni di Meloni e Salvini. Tribunale di Palermo condanna l’Italia a risarcire la nave di Carola Rackete. Giorgia Meloni: “I giudici lasciano senza parole”Il tribunale di Palermo ha deciso di condannare l’Italia a pagare oltre 76 mila euro alla nave Sea Watch 3, gestita da Carola Rackete, per i danni causati dal fermo amministrativo tra luglio e dicembre 2019 a Lampedusa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Migranti, risarcimento di 76mila euro a SeaWatch per blocco nave dopo caso Rackete. Meloni: Senza parole; Risarcimento Sea Watch, Meloni: Decisione che lascia letteralmente senza parole. Il fermo della Sea-Watch di Carola Rackete porta a un risarcimento economico: la dura replica di SalviniIl fermo della Sea-Watch 3 con Carola Rackete a Lampedusa nel 2019 porta lo Stato a risarcire la Ong. Ecco la decisione dei giudici a Palermo. notizie.it Migranti: Gasparri, 'su Carola Rackete uso politico giustizia'Roma, 19 feb. (Adnkronos) - La modifica della Costituzione è una scelta politica che vogliamo sancire, introducendo la separazione delle carriere per evitare connessioni tra la magistratura inquirent ... lanuovasardegna.it Carola Rackete verrà risarcita con 76 mila euro dallo Stato italiano, lo ha deciso il Tribunale di Palermo. La sinistra internazionale l’ha trasformata in un simbolo, l’ha candidata, oggi è europarlamentare. E adesso arriva anche il risarcimento, pagato dai contrib x.com Tg La7. . Sea Watch, il tribunale condanna lo Stato, dovrà risarcire Carola Rackete https://tg.la7.it/cronaca/sea-watch-tribunale-condanna-stato-risarcimento-meloni-critica-giudici-18-02-2026-252915 facebook