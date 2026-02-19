Carol Maltesi uccisa ergastolo annullato | la voce di chi la trovò

Carol Maltesi è stata trovata morta il 11 gennaio 2022 in un appartamento di Rescaldina, vicino a Milano. La causa della sua morte è un omicidio avvenuto mentre era incappucciata, legata e con il nastro adesivo sulle labbra. La scoperta è stata fatta da un vicino che ha sentito rumori sospetti e ha chiamato le forze dell’ordine. Dopo mesi di indagini, il suo assassino è stato condannato all’ergastolo, ma la sentenza è stata successivamente annullata. La vicenda continua a sollevare domande sulla verità.

L’11 gennaio 2022, in un appartamento di Rescaldina, alle porte di Milano, Carol Maltesi viene uccisa mentre è incappucciata, legata, con il nastro adesivo sulle labbra. Tredici martellate alla testa, poi una coltellata alla gola. Aveva 26 anni. Era madre di un bambino. Nel mondo dell’intrattenimento per adulti era conosciuta come Charlotte Angie. A ucciderla è Davide Fontana ex bancario e food blogger che di lei si era invaghito e con cui aveva avuto una relazione. Dopo l’omicidio, il corpo viene fatto a pezzi, conservato in un congelatore acquistato online e, settimane dopo, abbandonato in montagna, alle Paline di Borno. 🔗 Leggi su Dilei.it

Carol Maltesi uccisa e fatti a pezzi, per Davide Fontana ergastolo annullato dalla Cassazione: ci sarà un terzo processo d'appelloLa Cassazione ha annullato l’ergastolo a Davide Fontana, condannato per aver ucciso e smembrato Carol Maltesi, portando così a un nuovo processo di appello.

