Carnevale Pontese 2026 | un successo tra colori carri e grande partecipazione
Il Carnevale Pontese 2026 ha attirato migliaia di persone, con carri allegorici colorati e musica coinvolgente. La manifestazione si è svolta tra il centro storico e le strade principali, dove gruppi di artisti e volontari hanno animato l’intera giornata. I carri, realizzati con grande cura e creatività, hanno sfilato davanti a un pubblico entusiasta, che ha scattato foto e applaudito ogni scena. La presenza di famiglie e giovani ha reso l’evento ancora più vivace e partecipato. La festa continuerà con i prossimi appuntamenti del calendario.
Si è conclusa con entusiasmo e grande partecipazione la 45ª edizione del Carnevale Pontese, confermando pienamente le aspettative e rafforzando il prestigio di uno degli eventi più rinomati della provincia e oltre. Nato nel 1979, il Carnevale Pontese è stato il primo a realizzare i cari giganti in cartapesta, diventati negli anni il simbolo distintivo della manifestazione. Un’intuizione che ha segnato la storia dell’evento, cresciuto costantemente fino ad attirare un pubblico sempre più numeroso e appassionato. “La 45ª edizione rappresenta per noi non solo un traguardo numerico, ma la conferma di un percorso costruito con passione, sacrificio e amore per il nostro territorio. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Carnevale 2026: tra musica e colori a Monreale sfilano i carri allegoriciIl Carnevale 2026 a Monreale porta in strada i carri allegorici, creando un grande spettacolo di musica e colori.
Ponte, grande successo per il Carnevale: ecco i carri vincitoriIl Carnevale di Pontedera ha attirato migliaia di spettatori ieri, grazie alla sfilata dei carri colorati che ha coinvolto tutta la città.
Highlights Carnevale di Pontecorvo (FR)
Argomenti discussi: Tutto pronto a Ponte per la 45ª edizione dello storico Carnevale Pontese; Ponte (BN). Carnevale Storico: successo della prima giornata, appuntamento a martedì per il gran finale; Amore, colori e tradizione: al via il Carnevale Telesino 2026; Ponte, il Carnevale guarda al futuro: tra carri allegorici, AI e sostenibilità - Napoli Village - Quotidiano.
Si chiude con grande successo la 45ª edizione del Carnevale PonteseSi è conclusa con entusiasmo e grande partecipazione la 45ª edizione del Carnevale Pontese, confermando pienamente le aspettative e rafforzando il prestigio di uno degli eventi più rinomati della prov ... tvsette.net
Ponte (BN) – 45ª Edizione del Carnevale Storico Pontese: successo di pubblico e appuntamento a domani – Martedì di Carnevale – per il gran finalepoliticamentecorretto.com - Ponte (BN) - 45ª Edizione del Carnevale Storico Pontese: successo di pubblico e appuntamento a domani - Martedì di Carnevale - per il gran finale ... politicamentecorretto.com
Niky Jack. Raffa FL · La Vida Es Un Carnaval (Extended Mix). Carnevale pontese facebook