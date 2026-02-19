Carnevale Pontese 2026 | un successo tra colori carri e grande partecipazione

Il Carnevale Pontese 2026 ha attirato migliaia di persone, con carri allegorici colorati e musica coinvolgente. La manifestazione si è svolta tra il centro storico e le strade principali, dove gruppi di artisti e volontari hanno animato l’intera giornata. I carri, realizzati con grande cura e creatività, hanno sfilato davanti a un pubblico entusiasta, che ha scattato foto e applaudito ogni scena. La presenza di famiglie e giovani ha reso l’evento ancora più vivace e partecipato. La festa continuerà con i prossimi appuntamenti del calendario.

Si è conclusa con entusiasmo e grande partecipazione la 45ª edizione del Carnevale Pontese, confermando pienamente le aspettative e rafforzando il prestigio di uno degli eventi più rinomati della provincia e oltre. Nato nel 1979, il Carnevale Pontese è stato il primo a realizzare i cari giganti in cartapesta, diventati negli anni il simbolo distintivo della manifestazione. Un’intuizione che ha segnato la storia dell’evento, cresciuto costantemente fino ad attirare un pubblico sempre più numeroso e appassionato. “La 45ª edizione rappresenta per noi non solo un traguardo numerico, ma la conferma di un percorso costruito con passione, sacrificio e amore per il nostro territorio. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Carnevale Pontese 2026: un successo tra colori, carri e grande partecipazione Carnevale 2026: tra musica e colori a Monreale sfilano i carri allegoriciIl Carnevale 2026 a Monreale porta in strada i carri allegorici, creando un grande spettacolo di musica e colori. Ponte, grande successo per il Carnevale: ecco i carri vincitoriIl Carnevale di Pontedera ha attirato migliaia di spettatori ieri, grazie alla sfilata dei carri colorati che ha coinvolto tutta la città. Highlights Carnevale di Pontecorvo (FR) Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tutto pronto a Ponte per la 45ª edizione dello storico Carnevale Pontese; Ponte (BN). Carnevale Storico: successo della prima giornata, appuntamento a martedì per il gran finale; Amore, colori e tradizione: al via il Carnevale Telesino 2026; Ponte, il Carnevale guarda al futuro: tra carri allegorici, AI e sostenibilità - Napoli Village - Quotidiano. Si chiude con grande successo la 45ª edizione del Carnevale PonteseSi è conclusa con entusiasmo e grande partecipazione la 45ª edizione del Carnevale Pontese, confermando pienamente le aspettative e rafforzando il prestigio di uno degli eventi più rinomati della prov ... tvsette.net Ponte (BN) – 45ª Edizione del Carnevale Storico Pontese: successo di pubblico e appuntamento a domani – Martedì di Carnevale – per il gran finalepoliticamentecorretto.com - Ponte (BN) - 45ª Edizione del Carnevale Storico Pontese: successo di pubblico e appuntamento a domani - Martedì di Carnevale - per il gran finale ... politicamentecorretto.com Niky Jack. Raffa FL · La Vida Es Un Carnaval (Extended Mix). Carnevale pontese facebook