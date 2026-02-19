Carnevale non è finito | ancora sfilate e feste in maschera ma anche musica teatro e cultura nel weekend della provincia di Chieti

Il Carnevale di Chieti continua, nonostante l’inizio della Quaresima, grazie a sfilate e feste in maschera organizzate in diversi paesi. Le strade si riempiono di colori e musica, con maschere tradizionali e balli popolari che attirano famiglie e visitatori. Oltre alle parate, il weekend propone anche spettacoli teatrali, concerti e iniziative culturali per tutti i gusti. Le comunità locali mantengono vivo lo spirito festoso, offrendo eventi che animano il territorio fino a sera. La città si prepara a concludere questa stagione di allegria con un ultimo appuntamento.

Diversi gli appuntamenti a tema carnevalesco dopo i rinvii per il maltempo dello scorso fine settimana; ma ci sono anche spettacoli di prosa con nomi di prestigio, divertenti commedie dialettali e molto altro Inizia un fine settimana trascinato dalle ultime feste di Carnevale in provincia di Chieti, benché la Quaresima sia già iniziata. In diverse località, infatti, il maltempo di domenica scorsa ha determinato il rinvio di sfilate e manifestazioni, riprogrammate per questo weekend. Ma c'è spazio anche per la musica, il teatro, la cultura e tanti appuntamenti di vario genere.

