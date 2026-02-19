Carnevale nella Fascia di Rispetto di Pra' con giochi pentolaccia e open day di pesca

Il Carnevale nella Fascia di Rispetto di Pra’ si svolge domenica 22 febbraio, a causa delle restrizioni legate alla pandemia. L’evento offre giochi, una pentolaccia e un open day dedicato alla pesca. Le famiglie possono partecipare a laboratori e attività all’aperto, mentre i bambini si divertono con le decorazioni e le maschere tradizionali. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, con l’obiettivo di rinsaldare il senso di comunità locale. L’appuntamento si svolge nella suggestiva cornice naturale della zona, tra musica e allegria.

Domenica 22 febbraio nella suggestiva cornice della Fascia di Rispetto di Genova Pra’, appuntamento con il Carnevale in Fascia, un pomeriggio di festa, musica e attività legate alla pesca organizzato dall’A.S.D.P.S Sapello 1952, il CIV Pra’ Insieme e la Pro Loco Pra’. Alle ore 15 prenderà il via l’animazione Pinata Party con giochi e baby dance e alle 16:30 la rottura della Pentolaccia. Contestualmente dalle ore 14 si svolgerà l’Open Day Pesca, con dimostrazioni pratiche e prove gratuite di pesca con attrezzature messe a disposizione dagli organizzatori, e la possibilità per grandi e piccini di sperimentare il Simulatore Virtuale di Pesca presso il Centro Didattico Federale FIPSAS. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Carnevale dei Puffi alle Piscine di Pra' con pentolaccia, maschere e giochiMartedì Grasso, il 17 febbraio, le Piscine di Pra' si trasformano per il Carnevale dei Puffi, un evento che attira famiglie e bambini con maschere colorate, giochi e una pentolaccia gigante che rompe il ritmo della festa.

Genova Pra’: il Carnevale torna con i Puffi tra giochi, maschere e la tradizionale pentolaccia per i bambini.Genova Pra’ si anima con il ritorno del Carnevale dei Puffi, una festa che invita i bambini a vestirsi con maschere colorate e a partecipare a giochi tradizionali, in un pomeriggio di allegria organizzato dalle Piscine di Pra’ e dal Gruppo Sportivo Aragno.

