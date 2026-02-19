Carnevale di Mindelo a Capo Verde | dove l’Africa atlantica celebra la sua identità

Il Carnevale di Mindelo si svolge ogni anno a causa delle tradizioni radicate e della passione per la musica. La festa trasforma la città portuale di São Vicente in un grande palcoscenico, con carri colorati e sfilate di gruppi in maschera. Quest’anno, più di 67 gruppi partecipano, portando alle strade costumi vivaci e ritmi coinvolgenti. La celebrazione attira visitatori da varie parti del mondo, desiderosi di scoprire l’anima festosa di questa manifestazione. La città si prepara a vivere giorni di allegria e musica.

Ogni anno, tra febbraio e marzo, la città portuale di Mindelo sull'isola di São Vicente si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dove oltre 67.000 abitanti celebrano la più grande manifestazione culturale di Capo Verde. Il Carnevale di Mindelo rappresenta molto più di una semplice festa: è la riaffermazione vivente dell'identità creola capoverdiana, un crocevia atlantico dove le radici africane incontrano le influenze portoghesi e brasiliane in un'esplosione di colori, ritmi e creatività che attira ogni anno migliaia di visitatori da tutto il mondo. Le origini storiche della festa più attesa dell'arcipelago.