Carnevale di Foiano 2026 | torna la CorReGiocondo nel quarto fine settimana

Il Carnevale di Foiano 2026 ha preso il via grazie all’entusiasmo dei partecipanti, che hanno riempito le strade di colori e allegria. La CorReGiocondo torna nel quarto fine settimana, portando sfilate di maschere e carri decorati, attirando migliaia di visitatori. Le iniziative si svolgono tra spettacoli, incontri culturali e momenti di solidarietà, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. La città si prepara ad accogliere ancora più visitatori nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, per vivere appieno questa tradizione.

La festa si apre alle il venerdì 20 febbraio alle ore 21 presso la Galleria Furio Del Furia con il Concerto spettacolo di carnevale, organizzato dall'Associazione Effetti Sonori: una serata musicale che dà il via alle celebrazioni in grande stile. A seguire, alle 22.30, la Carbonaia ospiterà Venerdisco, un dj set firmato da Francesco Farfa, per ballare fino a tarda notte sulle note della musica più travolgente. Sabato pomeriggio alle ore 15 presso il Valdichiana Design Village si svolge uno degli appuntamenti più attesi: la gara delle mascherate dei quattro Cantieri, dove fantasia e spirito carnevalesco si fondono in una competizione spettacolare.