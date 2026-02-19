Carnevale Civitellese alla ribalta a Venezia
Il Carnevale Civitellese ha attirato l’attenzione a Venezia, dove una delegazione locale si è esibita in piazza San Marco lunedì scorso. La partecipazione, più numerosa del previsto, ha coinvolto diverse maschere e musicisti che hanno animato la piazza con balli e cori tradizionali. La presenza civitellese ha riscosso grande interesse tra i visitatori e i turisti, che hanno assistito emozionati agli spettacoli. La performance ha rafforzato il legame tra i due carnevali e portato un tocco di Civitella a Venezia.
È stata un successo oltre le aspettative la partecipazione di una delegazione del Carnevale Civitellese che lunedì scorso si è esibita in piazza San Marco a Venezia durante il penultimo giorno di uno dei carnevali storici e più importanti al mondo. Grazie all’ Unione nazionale Pro loco italiane (Unpli), dell’ Emilia-Romagna e di Forlì-Cesena il gruppo di 60 persone, guidate dal sindaco Claudio Milandri, ha svolto il proprio dovere rappresentando la nostra regione nella rappresentazione della rassegna ‘ Maschere antropologiche d’Italia ’, il Carnevale delle tradizioni dei pasqualotti, del Clown simbolo del nostro carnevale, del ballo liscio, della tradizione della cartapesta con le maschere raffiguranti i primi piatti della cucina romagnola e il supporto di un gruppo di amici di Santa Sofia con il drago cinese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
