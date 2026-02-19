Carlo III | suo fratello Andrea arrestato ma lui va alla fashion week
Mentre Andrea, il fratello di Carlo III, viene arrestato per il suo coinvolgimento nel caso Epstein, il re sceglie di partecipare alla London Fashion Week. Carlo III si presenta all’evento, assistendo alla sfilata di Tolu Coker, e si mostra distaccato dalla crisi familiare. La decisione di andare alla manifestazione di moda avviene poche ore dopo la notizia dell’arresto di Andrea, che ha perso tutti i suoi titoli. La giornata si svolge così tra tensione e impegni pubblici, senza che il re faccia commenti ufficiali.
Carlo III non sembra preoccupato dal fatto che suo fratello Andrea sia stato arrestato: è andato ad inaugurare la London Fashion Week In una giornata in cui tutti parlano dell’arresto di Andrea, che ormai ha perso tutti i titoli, Re Carlo III ha trovato oggi il giorno adatto per recarsi alla London Fashion Week, in occasione dell’inaugurazione, dove ha partecipato alla sfilata della stilista Tolu Coker, poche ore dopo l’arresto del fratello Andrea, immischiato nel caso Epstein. All’arrivo, il sovrano ha salutato sorridente il centinaio di persone presenti all’ingresso dell’edificio nel centro di Londra dove si terranno le sfilate fino a lunedì, come se fosse ignaro delle polemiche e del tumulto che sta accadendo a Londra e in tutto il mondo da questa mattina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Re Carlo in pubblico dopo l'arresto di Andrea. Va alla London Fashion Week, ma alle domande sul fratello: “No comment”Re Carlo ha partecipato alla London Fashion Week dopo l’arresto di Andrea, il suo fratello coinvolto nello scandalo Epstein.
Re Carlo III, che fa la sua apparizione alle sfilate della Fashion Week di Londra poco dopo l'arresto del fratello AndreaRe Carlo III è apparso alla Fashion Week di Londra, pochi giorni dopo l'arresto del fratello Andrea, avvenuto inaspettatamente.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Caso Epstein, re Carlo pronto a collaborare con la polizia su suo fratello Andrea; Carlo deve chiedere scusa alle vittime di Epstein. La Corona affronta una delle più gravi crisi della sua storia; Caso Epstein, re Carlo III scarica il fratello Andrea e si dice pronto a collaborare con la polizia; Epstein, re Carlo (contestato) contro il fratello Andrea: Pronto a collaborare con la polizia. Kate e William: Preoccupati.
La reazione di re Carlo all'arresto del fratello Andrea: La legge deve fare il suo corsoLa notizia relativa all’arresto dell’ex principe Andrea, avvenuto questa mattina, nel giorno del suo sessantaseiesimo compleanno, si ... iltempo.it
Re Carlo III, che fa la sua apparizione alle sfilate della Fashion Week di Londra poco dopo l'arresto del fratello AndreaA poche ore dalla notizia dell'arresto dell'ex principe Andrea, il fratello Carlo è stato avvistato tra le prime file della sfilata di Tolu Coker. Never complain, never explain dicono nella famiglia b ... vanityfair.it
Caso Epstein: arrestato l’ex principe Andrea, fratello di re Carlo III d’Inghilterra. Ex principe arrestato nel Regno Unito: sospetto di cattiva condotta nell’esercizio di funzioni pubbliche, legato alle rivelazioni negli “Epstein files” Nella mattinata del 19 febbraio 202 facebook
Caso Epstein: arrestato il fratello di Re Carlo x.com