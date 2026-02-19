Carlo III | suo fratello Andrea arrestato ma lui va alla fashion week

Mentre Andrea, il fratello di Carlo III, viene arrestato per il suo coinvolgimento nel caso Epstein, il re sceglie di partecipare alla London Fashion Week. Carlo III si presenta all’evento, assistendo alla sfilata di Tolu Coker, e si mostra distaccato dalla crisi familiare. La decisione di andare alla manifestazione di moda avviene poche ore dopo la notizia dell’arresto di Andrea, che ha perso tutti i suoi titoli. La giornata si svolge così tra tensione e impegni pubblici, senza che il re faccia commenti ufficiali.

Carlo III non sembra preoccupato dal fatto che suo fratello Andrea sia stato arrestato: è andato ad inaugurare la London Fashion Week In una giornata in cui tutti parlano dell’arresto di Andrea, che ormai ha perso tutti i titoli, Re Carlo III ha trovato oggi il giorno adatto per recarsi alla London Fashion Week, in occasione dell’inaugurazione, dove ha partecipato alla sfilata della stilista Tolu Coker, poche ore dopo l’arresto del fratello Andrea, immischiato nel caso Epstein. All’arrivo, il sovrano ha salutato sorridente il centinaio di persone presenti all’ingresso dell’edificio nel centro di Londra dove si terranno le sfilate fino a lunedì, come se fosse ignaro delle polemiche e del tumulto che sta accadendo a Londra e in tutto il mondo da questa mattina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

