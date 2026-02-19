carico e scarico 130 posti per la sosta breve

L’amministrazione ha completato l’installazione di 130 posti dedicati a carico e scarico nelle aree centrali e Adriatico, per favorire la sosta breve. La nuova segnaletica verticale permette di usare gli spazi in modo più flessibile, favorendo negozianti e residenti. Le autorità hanno installato i segnali nelle vie più trafficate, migliorando la gestione del traffico e riducendo le soste irregolari. Ora, i veicoli potranno fermarsi più facilmente senza bloccare il traffico principale. La prossima fase prevede il monitoraggio delle nuove zone di sosta.

Caricoscarico, attivi 130 posti in città regolati con la nuova segnaletica. È ormai ultimata l’installazione di quella verticale che ha reso possibile l’attivazione degli stalli di carico e scarico con modalità flessibile nelle zone Centro e Adriatico. Partita la fase sperimentale che rende disponibili circa 130 posti per la sosta breve nelle fasce orarie dedicate, e agevola in particolare la sosta nella fascia pomeridiana, anche a favore del commercio. La misura attua quanto deciso dalla giunta il 29 ottobre scorso, su indicazione degli assessori alla mobilità Giovanni Zinni e alle attività economiche Angelo Eliantonio nell’ambito delle strategie del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

