Carbone | Ingiusto il rosso a Mazzarani

Carbone ha definito ingiusto il cartellino rosso mostrato a Mazzarani durante la partita. L’episodio ha sollevato molte polemiche tra tifosi e giocatori. L’Atletico Ascoli ha organizzato ieri un incontro sulla legalità presso l’Istituto ‘Don Milani’ di Venarotta, coinvolgendo i Carabinieri. L’obiettivo era promuovere il rispetto delle regole e il fair play, anche nel calcio. L’evento ha attirato numerosi studenti e appassionati, desiderosi di approfondire i temi della correttezza sportiva. La discussione si è conclusa con un dibattito acceso tra i partecipanti.

Interessante incontro sulla legalità organizzato ieri dall' Atletico Ascoli all'Istituto Scolastico 'Don Milani' di Venarotta con i rappresentanti dell' Arma dei Carabinieri. Un'occasione di grande valore per approfondire insieme il tema della legalità, con particolare attenzione al mondo dello sport e alle situazioni che gli atleti possono trovarsi ad affrontare nella loro quotidianità. Presente la prima squadra con mister Simone Seccardini, il patron Graziano Giordani, i dirigenti e ragazzi del settore giovanile. Squadra che nel frattempo continua la preparazione in vista della sfida di domenica contro la Recanatese.