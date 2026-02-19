Caravaggio un genio ribelle a Mandello

L’amministrazione di Mandello del Lario organizza uno spettacolo dedicato a Caravaggio, causato dall’ottavo Festival della letteratura. Il 21 febbraio alle 21, il pubblico potrà scoprire aspetti inediti della vita del pittore attraverso una performance ispirata dal libro di Paolo D'Anna, “Caravaggio, un genio ribelle”. La serata mira a far rivivere le emozioni e le sfide del grande artista, con una narrazione coinvolgente e scene ricreate dal vivo. L’evento si terrà nel centro culturale del paese, attirando appassionati di arte e letteratura.

L'amministrazione comunale di Mandello del Lario, all'interno dell'ottavo Festival della letteratura, propone uno spettacolo tratto dal libro "Caravaggio, un genio ribelle" di Paolo D'Anna il 21 febbraio alle ore 21.00 presso il teatro San Lorenzo in via XXIV Maggio, 9. Si può sostenere che Caravaggio prefigurò la fotografia nel 1600, oltre ad aver sovvertito i principi della pittura del suo tempo: la realtà non è più qualcosa del "sempre bello a tutti i costi" ma è ciò che si vede e deve essere rappresentata così com'è. La sua arte influenzò gli artisti a lui successivi dando vita al Caravaggismo.