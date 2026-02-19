Carabinieri Luongo | mancano 10.200 effettivi grave carenza

Da ildenaro.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comandante Luongo ha annunciato che i Carabinieri soffrono di una grave carenza di 10.200 agenti. Questa mancanza riduce la capacità delle forze dell’ordine di intervenire in modo efficace e tempestivo. La carenza si riflette in tutte le aree operative, dai servizi di controllo del territorio alle attività di sicurezza. La scarsità di personale complica anche le indagini e i controlli nelle zone più a rischio. La situazione richiede interventi immediati per garantire un servizio più efficiente ai cittadini.

Roma, 19 feb. (askanews) – L’Arma dei carabinieri ha una “grave carenza” di organico. Oltre diecimila effettivi: un deficit che “condiziona le unità operative di tutte le organizzazioni funzionali”. Il comandante generale dei carabinieri, Salvatore Luongo, ha segnalato la situazione in occasione dell’inaugurazione a Roma dell’anno accademico della Scuola ufficiali, ricordando che oggi per i militari il “carico di lavoro è già molto rilevante e in tendenziale crescita”. “L’Arma attualmente registra una carenza di quasi 10.200 unità, corrispondente a circa l’8,5 per cento della forza prevista dalla legge.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

