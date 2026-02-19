Carabinieri | 898 posti e laurea il concorso per futuri marescialli

Il concorso per diventare marescialli dei Carabinieri prevede l’assegnazione di 898 posti, richiedendo ai candidati una laurea. La selezione punta a reclutare giovani motivati e con un percorso accademico completato, offrendo loro una carriera stabile e prestigiosa. Le iscrizioni sono aperte e i posti sono molto richiesti, poiché rappresentano un’opportunità concreta di crescita professionale. La scelta di includere laureati dimostra l’impegno delle forze di sicurezza nel valorizzare la formazione universitaria. La scadenza per presentare domanda si avvicina rapidamente.

Carabinieri, 898 Posti in Palio per Allievi Marescialli: Un Investimento su Giovani e Formazione Universitaria. L’Arma dei Carabinieri apre le selezioni per 898 Allievi Marescialli, offrendo ai giovani tra i 17 e i 26 anni l’opportunità di una carriera che unisce servizio militare e percorso accademico. Il bando, attivo fino al 19 marzo 2026, prevede una formazione triennale che culmina con il conseguimento di una laurea in Scienze Giuridiche e della Sicurezza. Questa iniziativa mira a rafforzare il capitale umano dell’istituzione e a rispondere alle sfide sempre più complesse della sicurezza pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu Carabinieri: 898 posti aperti per Allievi Marescialli, laurea inclusa. Concorso online entro il 19 marzo.Il concorso aperto dai Carabinieri ha attirato l'attenzione di molti giovani: si cercano 898 Allievi Marescialli, anche con laurea. Carabinieri, al via il concorso per 898 allievi marescialli: come partecipareI Carabinieri hanno annunciato l’apertura del 16° concorso per 898 allievi marescialli, a causa dell’esigenza di rafforzare il personale. Mancano pochi giorni al bando per Allievi Marescialli Carabinieri! Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pubblicato il concorso triennale per allievi marescialli nei Carabinieri da 898 posti; Concorso Ispettori Allievi Marescialli Carabinieri 2026: 898 posti disponibili per il triennio 2026-2029; Concorso carabinieri, 898 posti per allievi marescialli: prove, requisiti e come candidarsi; Concorsi Arma dei Carabinieri, pubblicati nuovi bandi: 898 Allievi Marescialli e 65 posti in Accademia. Concorso marescialli Carabinieri 2026: 898 posti, requisiti, prove e scadenze per il nuovo corso triennalePer chi sogna da anni la divisa con la fiamma sul berretto, il momento è arrivato.L’Arma ha aperto ufficialmente il concorso 2026 per Allievi Marescialli, il passaggio obbligato per entrare nel ruolo ... alphabetcity.it Concorso Allievi Marescialli Carabinieri 2026 per 898 posti: Bando aperto anche a civili diplomatiÈ stato indetto il concorso Allievi Marescialli Carabinieri 2026 per l’ammissione di 898 risorse al 16° corso triennale del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri. Selezione anche per civili diplom ... ticonsiglio.com Manuale Concorso Allievi Marescialli Carabinieri 2026 – 898 posti (in prevendita) Preparati al meglio per la prova preliminare e la prova scritta di italiano con un manuale completo e pratico, pensato per studiare in modo mirato. Link: https://www.concorsa facebook Concorso Tenenti Forestali Carabinieri 2026: 12 posti per laureati x.com