Capolavoro azzurro | la Igor Volley vince 3-1 nell' andata dei Playoff di Champions

La Igor Volley di Lorenzo Bernardi ha battuto 3-1 le campionesse del mondo di Scandicci nell’andata dei Playoff di Champions League. La causa del successo risiede nella grande determinazione delle azzurre, che hanno dominato i primi due set grazie a un servizio aggressivo e a un attacco preciso. Le toscane hanno tentato una reazione nel terzo parziale, ma le ragazze di casa hanno mantenuto il ritmo e chiuso il match nel quarto set. La sfida di ritorno si giocherà mercoledì 25 febbraio al Pala Wanny.

Si parte testa a testa, Alsmeier tiene il vantaggio in diagonale (7-6) e poi allunga in pipe (9-7) favorendo con una gran difesa Ishikawa (10-7). Antropova accorcia a muro (10-9) e replica da 13-10 a 13-12, con Scandicci che mette la freccia (15-16) prima della reazioen azzurra affidata a Tolok, che chiude 20-18 dopo una gran difesa di Bonifacio. Ancora Tolok per il +3 (23-20) e l’opposto azzurro tiene il “pallino” fino al traguardo, sul 25-22. Scandicci inserisce Ruddins in sestetto, Ishikawa fa 4-2 e poi replica con l’ace del 6-4, Tolok allunga a muro (9-6) ma Antropova riporta in gioco le sue in diagonale, sul turno in battuta di Bosetti (11-10).🔗 Leggi su Novaratoday.it LIVE Olympiacos-Milano, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: andata dei playoffL'incontro tra Olympiacos e Milano si svolge oggi a causa della qualificazione ai playoff della Champions League femminile di volley 2026. Calcio femminile, pari beffardo per la Juventus contro il Wolfsburg nell’andata dei playoff di Champions LeagueLa Juventus pareggia 2-2 contro il Wolfsburg nell’andata dei playoff di Champions League femminile. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Capolavoro Igor: vittoria 3-1 nell’andata dei Playoff di Champions League; Va all'Igor Novara il primo atto del derby di Champions; Champions League: il primo round del Play Off è di Novasa su Scandicci; Champions League, Igor Volley: vittoria con Scandicci nell'andata dei playoff. Va all'Igor Novara il primo atto del derby di ChampionsSul parquet casalingo, le ragazze di Lorenzo Bernardi superano per 3-1 (parziali: 25-22, 25-21,22-25, 25-23) le campionesse del mondo di Scandicci. Gara di ritorno il 25 febbraio a Firenze ... rainews.it Champions League: il primo round del Play Off è di Novasa su ScandicciPartita da circoletto rosso per la squadra di Bernardi che impone la legge del Pala Igor nel derby italiano imponendosi 3-1 (25-22, 25-21, 22-25, 25-23). La qualificazione resta in bilico, le due form ... tuttosport.com Igor Volley Novara added photos to the album: Igor Volley Novara - Scandicci facebook Igor Volley Novara 6.00 pm Pala Igor @SkySport - @NOWTV_It - @DAZN_IT #BELIEVE #savinogogogo x.com