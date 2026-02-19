Capodimonte lancia pannelli tattili e olfattivi | il Bosco si apre ai non vedenti

A Capodimonte, il Museo ha installato pannelli tattili e olfattivi nel Giardino dei Principi, prendendo questa iniziativa per migliorare l’accesso ai visitatori non vedenti. La decisione nasce dalla volontà di favorire l’inclusione e di offrire un’esperienza più coinvolgente a tutti. I nuovi pannelli consentono di percepire differenti trame e profumi, facilitando l’orientamento e l’esplorazione del bosco. Questa novità arriva in vista della Giornata del Braille, prevista per il 21 febbraio, e invita i visitatori a scoprire un modo diverso di vivere il museo.

Alla vigilia della Giornata del Braille presentate nuove mappe, schede in rilievo, QR code accessibili e navette elettriche finanziate dal PNRR Capodimonte prova a cambiare passo sull'accessibilità. Alla vigilia della Giornata nazionale del Braille del 21 febbraio, nel Giardino dei Principi sono stati presentati nuovi pannelli tattili-olfattivi pensati per rendere più semplice l'orientamento nel Real Bosco e avvicinare anche i visitatori con disabilità sensoriali agli spazi verdi e al museo. L'intervento rientra nei finanziamenti PNRR 1.2 e affianca ai tradizionali strumenti informativi soluzioni tattili, testi ingranditi a rilievo, Braille e contenuti digitali accessibili tramite QR code.