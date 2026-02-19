Capodanno cinese 2026 show dei robot a Pechino

Per il Capodanno cinese 2026, i robot umanoidi hanno attirato l’attenzione a Pechino con uno spettacolo nel centro commerciale. La causa è la celebrazione dell’Anno della Scimmia, che ha portato in scena robot che ballano e interagiscono con il pubblico. Questi dispositivi tecnologici, programmati per esibirsi in coreografie intricate, hanno affascinato visitatori di tutte le età. La città si prepara a un nuovo anno ricco di innovazioni digitali, mentre i robot mostrano le loro capacità in pubblico. La manifestazione continua con altre attrazioni per i partecipanti.

I robot umanoidi sono i protagonisti di uno spettacolo organizzato per il Capodanno cinese 2026 in un centro commerciale di Pechino. Hanno ballato la tradizionale danza del leone e hanno suonato diversi strumenti davanti a un pubblico numeroso. L'evento è stato curato da un'associazione scientifica e tecnologica locale che presenta i robot sviluppati dalle principali aziende cinesi e mira a integrarli nella vita quotidiana.