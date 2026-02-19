Capello, ex allenatore e noto commentatore, ha spiegato che la sconfitta dell’Inter contro il Bodo Glimt è dovuta alla difficoltà di giocare su un campo sconnesso. Secondo lui, i nerazzurri possono tornare a esprimersi al meglio su un terreno normale, dove potranno mettere in pratica le loro qualità. Ha anche aggiunto che, nonostante il risultato, è importante mantenere una visione chiara sulla prossima partita. Capello ha concluso affermando che l’Inter ha le capacità per riprendersi rapidamente.

Inter News 24 Capello, ex tecnico e noto commentatore, ha analizzato la sconfitta dell’Inter di Chivu sul campo del Bodo Glimt: le dichiarazioni. Dagli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha analizzato con la consueta schiettezza il pesante 3-1 subito dall’Inter a Bodø. L’ex tecnico ha puntato il dito sull’atteggiamento dei nerazzurri di Cristian Chivu: « In Europa non puoi permetterti cali di tensione, il Bodø correva il doppio e l’Inter è sembrata sorpresa dal ritmo e dal campo ». LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « Il Bodo aveva già fatto grandi risultati. Giocano a calcio come se fosse calcetto, campo stretto, velocissimi, sempre compatti, saltano addosso all’avversario. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Capello rassicura l’Inter: «Al ritorno su un campo normale può passare tranquillamente. Sul Bodo ho un pensiero chiaro»

