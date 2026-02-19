Capello commenta il 10-3 complessivo delle italiane in Champions League, sottolineando che in Italia si premiano le simulazioni mentre in Europa si gioca di più. L’ex tecnico si chiede perché Chivu abbia preferito lasciare Dimarco in panchina, ipotizzando che il suo allenatore voglia concentrarsi solo sul campionato. La sua analisi si concentra anche sulla sconfitta contro i norvegesi, che ha suscitato proteste e critiche. Ora molti tifosi si chiedono come cambieranno le scelte tecniche nelle prossime partite.

La risposta del calcio italiano alle frequenti critiche al sistema si può riassumere attraverso un punteggio. Devastante, impietoso, netto: 10 a 3. Come la somma dei gol subiti da Inter, Juve e Atalanta nell’andata dei playoff di Champions League rispettivamente contro Bodo Glimt, Galatasaray e Borussia Dortmund e quelli segnati dalle squadre del nostro campionato ancora impegnate nella grande coppa. Tre risultati che confermano come il livello delle italiane d’Europa sia ben distante dal periodo d’oro ormai trascorso da decenni, per di più contro avversarie (Dea a parte) più che alla portata. “Del resto, quando allenavo io, i campioni correvano per venire in Italia mentre oggi scattano per andarsene” analizza amaramente Fabio Capello. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Capello: "In Italia si premiano le simulazioni, in Europa il gioco! Che 'musate' contro i norvegesi"

Capello: “Il Milan contro la Fiorentina non mi è piaciuto: lento, senza idee e gioco”Fabio Capello ha commentato la recente partita del Milan contro la Fiorentina, sottolineando una prestazione deludente.

Italia: l’Europa prepara simulazioni di attacco russo per testare difese nazionaliL’Europa si prepara a una possibile guerra con la Russia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.