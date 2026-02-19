Capello | Il Como protesta in maniera pazzesca è brutto In Italia è concesso …

"La cosa che non mi piace del Como è che protesta in maniera pazzesca. Vanno sempre dall'arbitro". L'ex allenatore rossonero Fabio Capello ha parlato velocemente anche di Milan-Como 1-1 a 'SkySport' sottolineando l'atteggiamento della squadra di Fabregas: "Nelle ultime tre partite hanno protestato continuamente, in tre, quattro, cinque giocatori verso l'arbitro. È brutto, deve lavorarci su questa cosa Fabregas". LEGGI ANCHE: Milan, l'esperto è sicuro: "Vicini a lasciare il Real Madrid". Che occasione di calciomercato>>> In studio presente anche Paolo Di Canio che sottolinea: "L'atteggiamento di Fabregas mi sembra che sia quello di chi tende molto al linguaggio del corpo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Capello: “Il Milan va per tentativi. Sono passivi nella maniera più assoluta. Mi avevano illuso”L’analisi di Fabio Capello sulla partita Roma-Milan, conclusasi 1-1, evidenzia alcune criticità del club rossonero.

Anche nel #fantacalcio ci sono le ingiustizie. #Bastoni 6 e #kalulu 5; In Italia abbiamo costruito un modello protettivo. Un ecosistema dove la priorità è evitare il collasso, questo frena lo sviluppo. Il risultato sportivo è la conseguenza, non la causa. Di Espedito.

