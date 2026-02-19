Capannori la bellezza ovunque

Nel 2026, Capannori si prepara a vivere un anno di eventi dedicati alla scoperta della sua bellezza, con il titolo “Capannori la bellezza ovunque”. La città intende valorizzare i luoghi più nascosti e le tradizioni locali, coinvolgendo artisti e comunità. Tra le iniziative ci saranno mostre, spettacoli e visite guidate nei quartieri meno conosciuti. L’obiettivo è invitare residenti e visitatori a riscoprire le meraviglie del territorio, anche quelle meno evidenti ai più. Gli organizzatori promettono un calendario ricco di sorprese.

"". E’ il titolo delle manifestazioni previste nel 2026 nel capoluogo della Piana. Un calendario unico degli eventi, circa una settantina, con l’obiettivo di realizzare un’attività di informazione e promozione efficace, sia attraverso i canali di comunicazione dell’Ente, sia nello sviluppo dell’offerta turistica territoriale della Piana. Un primo aggiornamento del programma ci sarà nel periodo aprile-maggio in modo da avere entro l’inizio di giugno una versione aggiornata. Molti i settori coinvolti: folclore, spettacolo, sport, tradizioni, gastronomia e altro. Alcuni esempi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Capannori la bellezza ovunque Bellezza ovunque. Il Volto Santo dopo il restauroQuesta mattina si prepara un incontro importante a Palazzo Ducale, dove si discuterà del restauro del Volto Santo. Leggi anche: "Un avvallamento sul tetto". Chiusa in via precauzionale la chiesa di Capannori La Bellezza Ovunque - #1 Le Mura di Lucca 06 12 2025 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Capannori la bellezza ovunque. Sabato 31 gennaio Andrea Chimenti ha chiuso il Capannori Undergroud Festival con la prima presentazione del suo nuovo libro “Senza fermata”, tra letture, musica e ospiti speciali. Un'edizione cominciata con la prima presentazione assoluta del nuovo albu facebook