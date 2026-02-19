Caos San Siro | il corpo a corpo Allegri-Fabregas infiamma il post-partita

Durante il match tra Milan e Como, Allegri e Fabregas sono venuti alle mani nel tunnel di San Siro, accendendo il caos tra i giocatori. La lite è scoppiata subito dopo il fischio finale, con parole dure e sguardi infuriati. Testimoni riferiscono di urla e spintoni davanti alle porte dello stadio, mentre le squadre si preparavano ad uscire. La scena ha attirato l’attenzione di molti tifosi presenti, che hanno assistito a un episodio insolito tra due figure di spicco del calcio italiano. La polizia ha preso nota dell’accaduto.

Il sipario su Milan-Como non è calato al triplice fischio di Mariani, ma si è spostato con inusitata violenza verbale nei corridoi di San Siro. Il comunicato ufficiale numero 131 del Giudice Sportivo ha aperto la mattinata con una nota di clemenza verso il sodalizio rossonero: nonostante l’introduzione e l’utilizzo di materiale pirotecnico (petardi, fumogeni e bengala) nel settore occupato dai sostenitori del Milan, gli organi competenti hanno deliberato di non adottare provvedimenti sanzionatori, ravvisando le attenuanti previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Tuttavia, la distensione burocratica cozza brutalmente con il clima di altissima tensione che ha coinvolto i due tecnici, Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas, protagonisti di uno scontro che ha valicato i confini della normale dialettica di campo. 🔗 Leggi su Milanzone.it

