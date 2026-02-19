Caos in Rai Petrecca si dimette e Giorgia Meloni va a Sanremo | scoppia la polemica

Paolo Petrecca si dimette dalla direzione di Rai Sport dopo le recenti polemiche sulla copertura delle Olimpiadi, causate anche dalle critiche sulla telecronaca. La decisione arriva in un momento di tensione tra il pubblico e la Rai, che ha suscitato molte discussioni online. Nel frattempo, Meloni si prepara a partecipare a Sanremo, attirando l’attenzione dei media e alimentando il dibattito sulla politica e la cultura nello spettacolo. La scelta di entrambi ha generato reazioni contrastanti tra gli spettatori e gli addetti ai lavori.

Il mondo della televisione italiana è scosso da due notizie che stanno facendo discutere. Da un lato, Paolo Petrecca lascia il ruolo di direttore di Rai Sport dopo settimane di polemiche legate alla telecronaca delle Olimpiadi; dall'altro, la possibile presenza della Premier Giorgia Meloni alla prima serata di Sanremo accende un dibattito politico e mediatico. Tra dimissioni e apparizioni storiche, la Rai si trova al centro di un vero e proprio caos. Rai, alla fine Paolo Petrecca si è dimesso: la decisione. Paolo Petrecca ha rassegnato le dimissioni, che diventeranno effettive al termine delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Paolo Petrecca si dimette dalla direzione di Rai Sport dopo la figuraccia alle OlimpiadiPaolo Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport dopo il problema durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina. Il direttore di Rai Sport era stato sfiduciato dalla redazione dopo la figuraccia rimediata alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina, protesta a cui si erano aggiunti in solidarietà an ... Giorgia Meloni potrebbe essere in prima fila all'Ariston per l'apertura di Sanremo 2026: sarebbe la prima volta di un Presidente del Consiglio al Festival.