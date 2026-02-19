Canzi in conferenza | Partita strana abbiamo dato l’anima C’è rammarico perché i quarti erano a portata

Canzi ha spiegato che la sconfitta contro il Wolfsburg in Champions League è stata causata da una partita complicata, in cui la Juventus Women ha dato tutto. Il tecnico ha ammesso il rammarico per aver mancato l’accesso ai quarti, anche se ha riconosciuto che la squadra ha combattuto con determinazione. Durante la conferenza, ha sottolineato come alcune occasioni mancate abbiano influito sul risultato finale. La squadra tornerà in campo già questa settimana, pronta a reagire.

Max Canzi, tecnico della Juventus Women, ha parlato in conferenza dopo l' eliminazione patita in Champions con il Wolfsburg. RAMMARICO – « Resta il rammarico di aver perso stasera, di là abbiamo pareggiato. Partita di grande stranezza, chi l'ha vista lo sa. Ma è il bello del calcio. Spiace perché oggi le ragazze hanno dato l'anima, specialmente nella ripresa. Nell'intervallo ho chiesto un po' più di cuore perché non bastava quello che stavamo facendo.

