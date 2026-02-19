Canicattì e il paradosso dell' acqua l' appello alla Regione | Il servizio venga erogato con continuità e dignità

Canicattì si trova al centro di un problema serio: la mancanza di acqua stabile, causata da anni di cattiva gestione e scarso investimento. La città chiede alla Regione di intervenire subito, affinché il servizio venga mantenuto senza interruzioni e con rispetto per i cittadini. Le fontane rimangono vuote e le famiglie devono ricorrere a rifornimenti alternativi, spesso costosi. La crisi idrica mette in difficoltà la vita quotidiana di tutti e richiede risposte concrete, ora più che mai. La richiesta di intervento si fa sempre più urgente.

Dalla mappatura della rete alla rateizzazione degli allacci in bolletta, i rappresentanti dei cittadini chiedono soluzioni strutturali contro turni di erogazione insostenibili e costi extra per le autobotti private La crisi idrica a Canicattì non è più soltanto un disagio locale, ma una questione di dignità e salute pubblica che attraversa decenni di storia cittadina. L'associazione ANAFePC, guidata da Calogero Coniglio e Maurizio Cirignotta, chiede l'intervento diretto della Regione Siciliana per garantire un diritto che nel resto d'Italia rappresenta la normalità. Il paragone con l'ingegneria degli antichi romani è amaro: mentre allora si costruivano reti ispezionabili, oggi a Canicattì manca ancora una mappatura completa delle condotte che permetta interventi sistematici anziché semplici riparazioni d'emergenza sulle perdite visibili in strada.