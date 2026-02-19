Candiani | A La7 attacchi al governo senza alcun contraddittorio Valutiamo l' esposto all' Agcom
Candiani denuncia che su La7 il governo viene spesso criticato senza spazio per il contraddittorio. La causa principale è la prevalenza di talk show che sostengono il No al referendum sulla giustizia di marzo. L’ad di Candiani osserva che i programmi, tutti a firma di Urbano Cairo, si concentrano quasi esclusivamente su opinioni contrarie alle riforme, senza dare voce a chi pensa diversamente. La situazione ha portato a una valutazione dell’esposto all’Agcom, per verificare se ci siano violazioni delle regole di correttezza e pluralismo. La vicenda suscita molte discussioni tra gli spettatori.
Gli spettatori che al momento attuale si sintonizzano sui programmi di La7, canale di proprietà di Urbano Cairo quasi interamente a base di talk show di sedicente approfondimento politico, si saranno accorti di come, per la maggior parte, essi promuovano il No al referendum sulla giustizia previsto per marzo. A sollevare la questione è stato il direttore del Tempo Daniele Capezzone, che si è domandato se vi sia il margine per un esposto e un conseguente intervento dell'Agcom, organismo che vigila, fra le altre prerogative, sul rispetto del pluralismo nelle trasmissioni televisive, anche in periodi di assenza di campagne elettorali. 🔗 Leggi su Iltempo.it
