Canaline su travi del ’400 Ira a villa Bandini

L’intervento di canaline installate sulle travi del 1400 a Villa Bandini ha suscitato le proteste dei residenti. La modifica, definita da alcuni come un atto di incuria architettonica, ha alterato l’aspetto storico dell’edificio. I giovani che frequentano la villa, punto di ritrovo culturale, si sono detti delusi dall’assenza di rispetto per le caratteristiche originali. Le canaline sono state posate senza consultare esperti di restauro e rischiano di danneggiare le strutture antiche. La questione resta aperta tra polemiche e richieste di intervento.

"Un intervento di “modernizzazione” che somiglia a un atto di incuria architettonica". È quanto denunciano alcuni ragazzi dalla storica Villa Bandini, in via di Ripoli, riferimento per centinaia di studenti e lettori. La denuncia arriva appunto direttamente dagli utenti della biblioteca, rimasti molto perplessi di fronte ai recenti lavori effettuati nella suggestiva Sala Paradiso. La Villa vanta un passato storico: fu l’unico edificio a salvarsi dalla distruzione durante l’assedio di Firenze del 1529-30, poiché scelto come quartier generale dal Principe d’Orange. "Oggi – attaccano gli studenti – quel patrimonio che ha attraversato i secoli sembra essere stato trattato con sorprendente leggerezza". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Canaline su travi del ’400". Ira a villa Bandini Anno da record per Villa Monastero: quasi 400 mila visitatori, conquistati i turisti stranieriIl 2025 si è rivelato un anno di successo per Villa Monastero di Varenna, che ha registrato circa 396. Leggi anche: Trofeo Bandini, annunciato il nome del premiato del 2026: sarà il talento Andrea Kimi Antonelli Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Canaline su travi del ’400. Ira a villa Bandini. Gaia Immobiliare. . Non è un semplice loft, ma una residenza di design nata dalla riqualificazione di un ex capannone. 200 mq su più livelli, travi originali stabilizzate, spazi luminosi e finiture di alto profilo. Classe tripla A, fotovoltaico con accumulo, pompa di c facebook