Campobasso più sicura | hashish sequestrato e tre persone coinvolte in segnalazioni per uso di stupefacenti

A Campobasso, le forze dell’ordine hanno sequestrato circa dieci grammi di hashish, coinvolgendo tre persone tra cui un cittadino italiano e due stranieri. La causa è un’intensificazione dei controlli notturni nelle zone frequentate dai giovani, che ha portato a questa operazione. Durante i controlli, gli agenti hanno trovato lo stupefacente in possesso dei soggetti e li hanno segnalati alla Prefettura per uso personale. Le forze dell’ordine continueranno a monitorare la città per prevenire la diffusione di droga tra i giovani.

Campobasso sotto controllo: sequestro di hashish e tre persone segnalate alla Prefettura. Campobasso è stata teatro di un’intensificata attività di controllo da parte delle forze dell’ordine, che ha portato al sequestro di circa dieci grammi di hashish e alla segnalazione di tre persone – un cittadino italiano e due stranieri – per detenzione di stupefacenti per uso personale. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato in collaborazione con la Polizia Locale, si inserisce in un quadro più ampio di interventi mirati alla sicurezza urbana e al contrasto della criminalità nel centro città. Un’operazione mirata nel cuore della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

Benevento, due persone denunciate e tre segnalazioni per uso di sostanze stupefacentiDurante le recenti festività natalizie, i Carabinieri di Benevento hanno intensificato i controlli sul territorio, concentrandosi sulla prevenzione dei reati, in particolare quelli legati alle sostanze stupefacenti e alla sicurezza stradale.

App, Youpol rende la mobilità più sicura: segnalazioni anche a bordo dei treniYoupol, l’app della Polizia di Stato, migliora la sicurezza durante i viaggi in treno e nelle stazioni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.