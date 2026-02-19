Campo pericoloso e il ko di Lautaro | la rabbia dell' Inter

L’Inter si è scontrata con una sconfitta pesante a Bodo, e la causa principale è stata l’errore difensivo che ha portato al gol decisivo. Lautaro Martinez si è infortunato durante la partita, aggravando ulteriormente le difficoltà della squadra. La delusione tra i giocatori è palpabile, soprattutto dopo aver dominato il gioco senza concretizzare le occasioni. L’allenatore ha già annunciato che dovranno fare i conti con le assenze e lavorare per migliorare la solidità in vista delle prossime sfide.

L'Inter è ripartita per Malpensa con il proprio charter dall'aeroporto di Bodo, minuscolo come ogni cosa in città: i giocatori, abituati a varchi preferenziali, sono stati costretti per una volta a mescolarsi tra la gente. Qualche selfie con i tifosi nerazzurri, alcuni rimasti bloccati dai ritardi per neve, e pochissima voglia di parlare dopo una débâcle che potrebbe avere una dimensione storica: Lautaro è filato via trascinando la gamba destra dopo l'infortunio al polpaccio che preoccupa tutti, Zielinski camminava in apparenza normalmente ma anche lui verrà valutato dallo staff medico soltanto domani.