Un uomo di 50 anni di Mondragone ha vinto più di 229 mila euro giocando online, facendo scattare grande sorpresa nella regione. La grande somma deriva da una scommessa fatta su un sito di giochi, che ha portato il residente campano a una vincita record. La notizia circola tra amici e conoscenti, mentre l’uomo si prepara a festeggiare il risultato. La vincita ha attirato l’attenzione di molti appassionati di gioco d’azzardo nella zona. La sua storia si aggiunge alle numerose vincite ottenute negli ultimi mesi in Campania.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una settimana particolarmente fortunata per il territorio campano, dove un uomo di 50 anni, residente a Mondragone, ha centrato una vincita da oltre 229mila euro giocando online. La somma è stata vinta venerdì scorso su 888casino grazie a una slot dal titolo The Goonies Megaways Quest For Treasure Jackpot King, lanciata in Italia solo pochi giorni prima. Il protagonista della vincita è un lavoratore part-time, sposato e padre di due figli, grande appassionato di calcio e tifoso del Napoli, che da ragazzo ha anche militato nella squadra locale della Mondragolese. La giocata vincente è arrivata in un momento piuttosto insolito: l’uomo si trovava sul divano di casa, con il computer acceso, e si era addormentato più volte; al terzo risveglio ha effettuato una puntata minima, da appena 10 centesimi, che gli ha permesso di centrare il jackpot. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Campania, maxi vincita online: oltre 229mila euro a un 50enne

Concessioni marittime, maxi recupero fiscale in Campania: oltre 3 milioni di euro incassatiUn’indagine della Guardia di Finanza in Campania ha portato al recupero di oltre 3 milioni di euro attraverso la regolarizzazione delle concessioni marittime.

Ribera, maxi vincita da 100 mila euro al 10eLottoA Ribera, un fortunato giocatore ha conquistato 100 mila euro grazie al 10eLotto, puntando su una schedina giocata in via Garibaldi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.