Campagna UDC per il Sì sabato a Padova iniziativa con il Senatore De Poli

L’UDC promuove il Sì e organizza un evento a Padova con il Senatore De Poli, a causa delle recenti discussioni sulla riforma giudiziaria. La campagna mira a spiegare i cambiamenti proposti, tra cui la separazione delle carriere e lo sdoppiamento del CSM. Si parlerà anche del sorteggio dei componenti e della nascita di una Corte speciale, l’Alta Corte, per giudicare i magistrati coinvolti in illeciti disciplinari. L’iniziativa si svolgerà sabato prossimo in una sala cittadina, attirando cittadini e opinionisti locali.

Separazione delle carriere, sdoppiamento del CSM, sorteggio dei componenti e la creazione di un tribunale speciale (Alta Corte) per giudicare gli illeciti disciplinari dei magistrati, sono i punti cardine della riforma sottoposta a voto referendario il prossimo 22 e 23 marzo 2026. Trattandosi di un referendum costituzionale confermativo non è necessario raggiungere il quorum per renderlo valido. Con l'avvicinarsi della scadenza aumentano anche gli appuntamenti dedicati a questa importante scadenza. Per questo, sabato 21 febbraio, alle ore 10, nella Sala Paladin di Palazzo Moroni (via del Municipio 1), a Padova, l'Udc promuoverà un convegno dal titolo "Sì al referendum".