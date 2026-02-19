Camorra i Carabinieri eseguono misura cautelare | 14 in manette

I Carabinieri di Napoli hanno arrestato 14 persone legate alla camorra, spinti da un’indagine della Dda. La causa è legata a sospetti di associazione mafiosa, estorsioni e traffico di armi. Le misure restrittive sono state ordinate dal giudice per le accuse di tentate estorsioni e uso illecito di armi, tutte legate alle attività dei clan locali. Durante l’operazione, sono state perquisite diverse abitazioni e sequestrate armi illegalmente detenute. L’indagine continua per accertare altri possibili legami tra gli indagati e il territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Per delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, si comunica che, nell’ambito di attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 14 persone (di cui 13 sottoposte alla misura della custodia in carcere, 1 a quella degli arresti domiciliari) gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso nonché estorsioni, tentate estorsioni, detenzione e porto illegali di armi, delitti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare i clan camorristici di rispettiva appartenenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Camorra, i Carabinieri eseguono misura cautelare: 14 in manette Smantellata centrale operativa delle truffe: Carabinieri eseguono misura per 8 personeI Carabinieri di Ercolano hanno smantellato una centrale operativa dedicata alle truffe, arrestando otto persone tra Napoli, Ercolano, Cercola, Angri e Boscotrecase. Napoli, smantellata centrale operativa delle truffe. Carabinieri eseguono misura per 8 personeIl 31 dicembre, i Carabinieri di Ercolano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di otto persone coinvolte in un’organizzazione dedita a truffe. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: *SANT’ANTIMO* camorra, carabinieri eseguono misura cautelare. *14 in manette*; Camorra a Pomigliano, duecento anni di carcere ai clan Ferretti e Cipolletta -; Svolta nel caso irrisolto di Campana: arrestati i mandanti e i killer della Camorra; POZZUOLI - cold case risolto dopo oltre 15 anni. Carabinieri eseguono misura per 4 persone coinvolte nell’omicidio Campana. Napoli, blitz dei carabinieri contro i clan Puca, Verde e Ranucci: 14 misure cautelare eseguiteOperazione dei Carabinieri contro i clan Puca, Verde e Ranucci: nel blitz contro la Camorra eseguite 14 misure cautelari ... lanotiziagiornale.it Camorra, cassa comune e controllo del territorio: l’accordo tra i clan Ranucci, Verde e PucaCamorra, 14 misure cautelari nell’area nord di Napoli. L’inchiesta ricostruisce l’alleanza tra i clan Puca, Verde e Ranucci ... internapoli.it CAMORRA A SANT'ANTIMO, BLITZ DEI CARABINIERI SGOMINATI I VERTICI DI TRE CLAN, 14 ARRESTI facebook