Camion intraversati e decine di interventi per la neve

Un camion intraversato ha bloccato una strada principale in Valtellina, causando code e ritardi. La neve abbondante ha peggiorato la situazione, rendendo difficile la circolazione. Decine di interventi sono stati necessari per rimuovere gli alberi caduti e liberare le carreggiate. Le forze dell’ordine hanno lavorato senza sosta per gestire il traffico e garantire la sicurezza. La mancanza di mezzi spazzaneve pronti all’uso ha aumentato i disagi nelle zone più colpite. La situazione rimane complicata in molte aree della regione.

Due mezzi pesanti bloccati per ore lungo la provinciale per la Valmalenco. Traffico fortemente condizionato in tutta la Valtellina tra alberi caduti e incidenti Alle porte di Sondrio, lungo la SP15, due camion intraversati tra via Valmalenco e Campoledro hanno bloccato completamente la circolazione verso e da la Valmalenco per alcune ore. I vigili del fuoco sono intervenuti solo intorno alle ore 14 con l'autogrù per liberare i mezzi pesanti rimasti incastrati, mentre i carabinieri di Chiesa in Valmalenco e la protezione civile hanno gestito un albero caduto sulla strada a Mossini. Essendo le altre forze dell'ordine impegnate nei servizi legati alle Olimpiadi, gran parte della gestione del traffico è toccata agli agenti della polizia locale.