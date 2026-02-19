Camillo Ruini | Mi sono innamorato tre volte ma ho resistito Ratzinger sbagliò a lasciare Bergoglio ignorò la tradizione

Camillo Ruini ha raccontato di essersi innamorato tre volte, ma di aver resistito alle emozioni. Durante un'intervista, ha criticato Ratzinger per aver lasciato il pontificato troppo presto, mentre ha accusato Bergoglio di aver ignorato alcune tradizioni della Chiesa. Ruini ha anche ricordato il rapporto con Prodi, definendolo un amico, anche se tra loro ci sono stati fraintendimenti. Queste dichiarazioni offrono uno sguardo più personale sulla sua vita e sui rapporti con figure importanti del mondo cattolico e politico.

Cardinal Ruini, oggi sono 95 anni. Qual è il segreto della longevità? «Non saprei. Forse, in ordine di importanza crescente: una vita ordinata; il Dna di ciascuno; la misura del dono di Dio». Lei cosa mangia, cosa beve? Ha fatto esercizio fisico?«Seguo più o meno una dieta mediterranea: pasta, verdure, carne, frutta; niente di particolare. Bevo acqua. E faccio da molti anni tanta fisioterapia». Quanto conta la fede? Quanto la curiosità intellettuale per il mondo?«Fede e durata della vita terrena sono due grandezze indipendenti l'una dall'altra: pensi alla morte precoce di Carlo Acutis. La curiosità intellettuale può aiutare a tenere vivo il cervello, e così forse allungare la vita».

