Calvarese sicuro | Fabregas da rosso Saelemaekers? Giusto non estrarre una seconda ammonizione

Gianpaolo Calvarese ha commentato su Instagram un episodio accaduto durante Milan-Como, dove Cesc Fabregas è stato espulso per un fallo considerato grave. Secondo l’ex arbitro, la decisione di mostrare il rosso al centrocampista del Como è corretta, mentre l’ammonizione a Saelemaekers è giusta senza dover estrarre una seconda carta. Calvarese ha analizzato le immagini e spiegato le sue valutazioni, confermando l’interpretazione dell’arbitro in campo. La discussione si concentra sulle decisioni prese durante la partita e sulla loro coerenza.

Continuano le polemiche arbitrali in questo campionato di Serie A. Male anche l'arbitro Mariani nella sua conduzione di Milan-Como 1-1. Un episodio che ha fatto molto discutere il possibile secondo cartellino giallo ai danni di Saelemaekers che Mariani ha deciso di non sventolare facendo infuriare Fabregas e tutto il Como. A parlare di questo episodio ci pensa l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese su 'Instagram'. "Partiamo dall'episodio più difficile il possibile secondo giallo per Saelemaekers, per un fallo su Baturina nel finale. Secondo me Mariani, che è un arbitro di grande esperienza, fa bene a non estrarre una seconda ammonizione.