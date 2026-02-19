Caltanissetta La categoria dei Falegnami ed Ebanisti per la Settimana Santa 2026 ha eletto Portaban

A Caltanissetta, la scelta di Pierluigi Savarino come Portabandiera nasce dalla lunga esperienza nel settore dei falegnami e ebanisti, e mira a rafforzare i ruoli tradizionali della Settimana Santa del 2026. La nomina si è resa necessaria per garantire l’organizzazione delle processioni e la cura degli addobbi di legno che decorano le strade. La decisione è stata presa durante l’ultimo incontro tra i rappresentanti della categoria, che hanno deciso di valorizzare le figure storiche della celebrazione. La comunità attende ora i prossimi sviluppi.

Caltanissetta si prepara alla Settimana Santa 2026 con una nuova guardia per la categoria dei Falegnami ed Ebanisti: Pierluigi Savarino è stato eletto Portabandiera, mentre Giovanni Lo Dico assumerà il ruolo di Alabardiere, figure chiave per le solenni celebrazioni che affondano le radici nella tradizione artigianale locale. L’elezione, avvenuta il 18 febbraio 2026, segna un passaggio di consegne e un rinnovato impegno per la valorizzazione del patrimonio culturale della città.. La scelta dei rappresentanti è avvenuta durante una riunione della categoria, presieduta da Roberto Nicosia. Un momento cruciale per definire chi guiderà simbolicamente la comunità dei falegnami e degli ebanisti durante uno dei periodi più significativi dell’anno religioso e culturale caltanissetano.🔗 Leggi su Ameve.eu Caltanissetta. Real Maestranza, i Marmisti rinnovano le cariche per la Settimana Santa 2026I Marmisti della Real Maestranza hanno annunciato il rinnovo delle cariche in vista della Settimana Santa 2026. Caltanissetta: Giovani Nisseni Custodi della Settimana Santa 2026, Scelte le Nuove Figure Chiave della Processione.La città di Caltanissetta ha scelto i giovani che guideranno la processione della Settimana Santa 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: A Caltanissetta incontro di metà Stagione insieme al Componente Nazionale dell’AIA Pierpaolo Perrone; Caltanissetta: intesa fra il Comune Santa Caterina Villarmosa e la Croce Rossa Italiana per le attività di protezione civile; Un bando, un’opportunità per i beni storici, artistici e culturali di Caltanissetta; Caltanissetta, arrestato il deputato Ars Michele Mancuso: è indagato per corruzione. Confartigianato Caltanissetta, Giovanni La Vecchia nuovo presidente dei panificatoriConfartigianato Imprese Caltanissetta ha eletto nel direttivo del 3 febbraio 2026 come nuovo Presidente e referente per la categoria dei panificatori il Sign. Giovanni La Vecchia: classe 83’, dal 2012 ... blogsicilia.it 7 Tra una settimana, a quest’ora, inizierà la settimana più attesa di tutto l’anno: la Settimana Santa. #Sanremo2026 x.com Mancano solo 7 giorni alla SETTIMANA SANTA Martedì prossimo inizia il Festival di Sanremo 2026. Siete psicologicamente pronti facebook