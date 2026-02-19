Il 19 febbraio segna la sedicesima giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con sei gare in programma. Oggi gli atleti italiani cercano di migliorare il loro bottino, che comprende già 26 medaglie, tra cui nove ori. La giornata si preannuncia intensa, con molte discipline che metteranno alla prova le capacità degli sportivi in gara. I telespettatori potranno seguire gli eventi in diretta tv e streaming, mentre gli italiani si preparano a scendere in pista per portare a casa altri allori.

Oggi giovedì 19 febbraio va in scena la sedicesima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo alle nostre latitudini, verranno messi in palio sei titoli e l’Italia cercherà di essere ancora protagonista, con l’intento di difendere il secondo posto nel medagliere e di rimpinguare il proprio bottino, che al momento annovera 9 ori, 5 argenti, 12 bronzi (ventisei allori complessivi, ora si punta a raggiungere quota 30). Daniele Di Stefano potrebbe stupire sui 1500 metri di speed skating: l’azzurro riuscirà a inventarsi una magia da outsider sul ghiaccio di Milano dopo i grandi trionfi ottenuti da Francesca Lollobrigida e dall’inseguimento a squadre maschile? Da seguire con grandissima attenzione il debutto ai Giochi dello sci alpinismo: spazio alle sprint, il Bel Paese può sognare in grande con Giulia Murada, ma attenzione anche a Michele Boscacci e Alba De Silvestro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi: orari 19 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi: orari 4 febbraio, tv, streaming, italiani in gara Oggi, mercoledì 4 febbraio, sono partite ufficialmente le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari 5 febbraio, calendario, streaming, italiani in garaOggi, giovedì 5 febbraio, si svolge la seconda giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.