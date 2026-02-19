Il Calcio Napoli affronta una sfida importante contro l’Atalanta, a causa di numerosi infortuni che hanno colpito la squadra. Juan Jesus si prepara a partire come titolare dopo l’assenza di Rrhamani, mentre McTominay rischia di saltare la partita a causa di un’infiammazione al gluteo. L’allenatore Conte attende ancora risposte dall’infermeria riguardo a possibili recuperi. La difesa si riduce a soluzioni forzate, e il mister cerca di decidere in fretta chi scenderà in campo. La formazione di domani resta ancora in bilico.

Calcio Napoli verso la sfida con l’Atalanta tra emergenza in difesa e incertezza a centrocampo: Juan Jesus titolare per l’assenza di Rrhamani, McTominay resta in bilico per l’infiammazione al gluteo. Schemi, studio dell’avversario, preparazione tattica. Ma in questo momento, per il Calcio Napoli, tutto parte dall’infermeria. È lì che si decidono le scelte di Antonio Conte in vista della prossima gara, a partire dalla trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Il tecnico azzurro ha provato diverse soluzioni in allenamento, con una certezza e un dubbio che pesano in modo diverso sulla formazione. A Bergamo inizierà la lunga assenza di Amir Rrhamani. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Calcio Napoli, scelte obbligate e un dubbio pesante: Conte aspetta segnali dall’infermeria

Leggi anche: Napoli, non solo Lobotka: emergenza totale a centrocampo… Conte costretto a scelte obbligate, chi fa giocare contro la Juventus

Milan, le ultime dall'infermeria: Saelemaekers ancora ko, in dubbio PulisicIl Milan si trova di nuovo ad affrontare problemi di infortuni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.