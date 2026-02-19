Calcio Milan-Como 1-1 nel recupero

Il pareggio tra Milan e Como 1-1 si è deciso nel recupero della 18ª giornata di Serie A, una partita rinviata perché a San Siro si svolgeva la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Milano-Cortina. La partita si è svolta in un'atmosfera insolita, con i giocatori che hanno affrontato il campo tra festeggiamenti e eventi ufficiali. Il gol del Como è arrivato nel primo tempo, mentre il Milan ha pareggiato nella ripresa. La sfida ha coinvolto circa 30.000 spettatori, molti dei quali hanno assistito anche alla cerimonia.

Roma, 16 feb. (askanews) – Finisce 1-1 tra MIlan e Como nel recupero della 18esima giornata di serie A non disputata in quanto a San Siro era in programma la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Milano-Cortina. La squadra di Allegri accorcia di un solo punto sull'Inter dopo il match di recupero con il Como. A San Siro finisce 1-1 una sfida molto tattica nel primo tempo e piena di agonismo nella ripresa. Il Como passa in vantaggio grazie a Nico Paz che sfrutta un regalo di Maignan per l'1-0. Nella ripresa il Milan accelera e in contropiede con Leao trova il pareggio. Nel finale anche un parapiglia in zona panchine: ne fa le spese Allegri che viene espulso Classifica: Inter 61, Milan 54, Napoli 50, Roma 47, Juventus 46, Atalanta, Como 42, Lazio, Bologna 33, Udinese, Sassuolo 32, Parma 29, Cagliari 28, Torino 27, Cremonese, Genoa, Lecce 24, Fiorentina 21, Pisa e Verona 15.