Calcio dilettanti Fermo | otto giornate di squalifica per aggressione all’arbitro e danneggiamento beni

Un calciatore del Capodarco U. ha ricevuto otto giornate di squalifica dopo aver aggredito un arbitro e danneggiato le attrezzature durante una partita di calcio dilettanti a Fermo. La decisione è arrivata dopo un episodio di violenza in campo, quando il giocatore ha perso il controllo e ha colpito l’arbitro con un calcio. Il suo comportamento ha causato anche il rovesciamento di alcune sedie e il danneggiamento di alcune bandiere. La partita è stata interrotta e la squadra rischia sanzioni più severe.

