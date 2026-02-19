Calcio a 5 Serie A KINTO | Diciannovesima giornata in due giorni di emozioni intense

La diciannovesima giornata di Serie A KINTO si è disputata in due giorni a causa del calendario fitto. Le partite hanno regalato molte emozioni, con colpi di scena e gol spettacolari. I tifosi hanno assistito a incontri combattuti tra le squadre in lotta per la classifica. La partita tra Milano e Napoli ha attirato l’attenzione, culminando con un gol decisivo all’ultimo minuto. La competizione continua a essere molto serrata, e ogni match aggiunge suspense alla stagione. Gli appassionati seguono con attenzione ogni risultato.

"> Settima Giornata della Serie A KINTO: un weekend all'insegna del Futsal. ROMA – La diciannovesima giornata della Serie A KINTO promette di regalare emozioni forti e appassionanti scontri, spalmata su due giorni effervescenti. Sei sfide in programma, con il quarto turno che si apre con un match dal sapore di Final Eight: il Roma 1927 che sfiderà il Covei Meta Catania Bricocity. Questo incontro rappresenta una grande opportunità per entrambe le squadre di mettere in mostra le proprie potenzialità e conquistare punti preziosi.