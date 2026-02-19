Calci di rigore all’industria sportiva

Negli ultimi cinquant'anni, l’industria sportiva ha aumentato l’inquinamento e il consumo di risorse naturali, causando il riscaldamento globale. Questa situazione deriva dall’uso massiccio di energia nelle grandi manifestazioni e dall’installazione di strutture costose e inefficienti. Le partite, gli eventi e le infrastrutture sportive richiedono grandi quantità di energia e materiali, spesso provenienti da fonti fossili. Questa domanda crescente ha contribuito all’aumento delle emissioni di gas serra. Ora, le conseguenze si riflettono anche su fenomeni climatici più estremi.

Sport e clima L'impatto dello sport sul clima, il calcio primo tra gli inquinatori. Ma anche il settore piange. Dal recente Forum dei ricchi di Davos chiesta un'inversione di rotta