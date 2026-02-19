Calabria sotto allerta | maltempo e mareggiate chiuse le scuole nel Cosentino Monitoraggio costante della situazione
La Calabria soffre da giorni a causa di una violenta ondata di maltempo, causata da una depressione atlantica. Le forti piogge e le mareggiate hanno provocato danni e allagamenti, soprattutto nel Cosentino. Per precauzione, le autorità hanno deciso di chiudere le scuole in vari comuni della provincia. Strade allagate e vegetazione caduta complicano ulteriormente la situazione. Le squadre di emergenza sono al lavoro per monitorare le zone più colpite e garantire la sicurezza dei cittadini. La situazione resta sotto stretto controllo.
Calabria nell’Emergenza: Maltempo, Scuole Chiuse e un Territorio Vulnerabile. Una forte ondata di maltempo sta colpendo la Calabria, con venti intensi, piogge torrenziali e mareggiate che hanno portato alla chiusura delle scuole in diversi comuni della provincia di Cosenza. La situazione, già critica, richiede massima attenzione e ha spinto le autorità locali a prendere misure preventive per tutelare la sicurezza dei cittadini, in particolare nelle aree costiere. L’allerta meteo arancione, estesa a diverse regioni del Sud Italia, sottolinea la complessità e l’ampiezza dell’emergenza. Previsioni e Misure di Sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu
Calabria, maltempo e scuole chiuse: allerta per piogge intense e rischio idrogeologico nel Cosentino.Una forte ondata di pioggia ha colpito il Cosentino, portando alla chiusura di molte scuole e creando problemi alle strade.
