Calabria sotto allerta | maltempo e mareggiate chiuse le scuole nel Cosentino Monitoraggio costante della situazione

La Calabria soffre da giorni a causa di una violenta ondata di maltempo, causata da una depressione atlantica. Le forti piogge e le mareggiate hanno provocato danni e allagamenti, soprattutto nel Cosentino. Per precauzione, le autorità hanno deciso di chiudere le scuole in vari comuni della provincia. Strade allagate e vegetazione caduta complicano ulteriormente la situazione. Le squadre di emergenza sono al lavoro per monitorare le zone più colpite e garantire la sicurezza dei cittadini. La situazione resta sotto stretto controllo.

Calabria nell'Emergenza: Maltempo, Scuole Chiuse e un Territorio Vulnerabile. Una forte ondata di maltempo sta colpendo la Calabria, con venti intensi, piogge torrenziali e mareggiate che hanno portato alla chiusura delle scuole in diversi comuni della provincia di Cosenza. La situazione, già critica, richiede massima attenzione e ha spinto le autorità locali a prendere misure preventive per tutelare la sicurezza dei cittadini, in particolare nelle aree costiere. L'allerta meteo arancione, estesa a diverse regioni del Sud Italia, sottolinea la complessità e l'ampiezza dell'emergenza.

Calabria, maltempo e scuole chiuse: allerta per piogge intense e rischio idrogeologico nel Cosentino.Una forte ondata di pioggia ha colpito il Cosentino, portando alla chiusura di molte scuole e creando problemi alle strade.

Messina, maltempo in arrivo: scuole chiuse venerdì per forti piogge e venti. Allerta e monitoraggio costante.Messina si prepara ad affrontare un nuovo peggioramento del tempo.

