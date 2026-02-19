Calabria neonato salvato con ECMO dopo complessa insufficienza respiratoria | una corsa contro il tempo

A Castrovillari, in Calabria, un neonato è stato salvato grazie all’ECMO, una procedura di supporto respiratorio. La causa del suo ricovero è stata una grave insufficienza respiratoria che metteva a rischio la sua vita. I medici hanno attivato rapidamente il trattamento, riuscendo a stabilizzarlo e a migliorare le sue condizioni. L’intervento è stato possibile grazie alla prontezza del personale sanitario e alla presenza di una rete di strutture specializzate nella regione. Il piccolo è ora sotto stretto monitoraggio.

Cosenza, un neonato salvato con l'ECMO: la rete sanitaria fa miracoli. Un intervento di ECMO (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation), una procedura di supporto vitale extracorporeo, ha permesso di salvare la vita a un neonato nato a Castrovillari, in Calabria, a causa di una grave insufficienza respiratoria. L'evento dimostra l'efficacia della Rete del Percorso Nascita HUB–SPOKE della provincia di Cosenza e la sua capacità di rispondere a emergenze cliniche complesse attraverso un'integrazione di risorse specialistiche e una collaborazione interregionale. Una corsa contro il tempo dalla nascita. Il neonato, nato presso l'U.