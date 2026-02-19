Calabria modello idrogeologico nazionale | OK a piano ma servono

Il Piano di Assetto Idrogeologico della Calabria ha ottenuto l’approvazione, ma richiede interventi concreti. La regione si allinea al modello idrogeologico nazionale per gestire meglio frane e alluvioni. Lo scorso 19 febbraio, a Reggio Calabria, si sono riuniti tecnici, amministratori e professionisti per discutere le strategie di attuazione. Durante l’incontro, sono stati analizzati i rischi specifici del territorio calabrese e le risposte pratiche da adottare. La regione si prepara a mettere in pratica le misure necessarie per tutelare le aree più vulnerabili.

Piano Idrogeologico, la Calabria punta su un modello nazionale: al via il coordinamento tecnico. Un confronto costruttivo tra istituzioni, tecnici e professionisti si è tenuto a Reggio Calabria il 19 febbraio 2026, focalizzato sul Piano di Assetto Idrogeologico della Calabria. L'incontro, ospitato dalla IV Commissione "Territorio e Ambiente" del Consiglio regionale, ha ribadito la necessità di un approccio integrato e coordinato per la gestione del territorio, con l'obiettivo di superare le criticità applicative e valorizzare le risorse ambientali. Un piano innovativo per un territorio fragile.