Calabria ciclone Pedro | 100mm di pioggia e venti a 80km h allerta

Il ciclone Pedro ha colpito la Calabria, provocando circa 100 millimetri di pioggia e venti che soffiano a 80 kmh. La causa è il passaggio di una depressione atlantica che ha intensificato le condizioni meteorologiche nella regione. In particolare, la provincia di Vibo Valentia si trova in allerta, con strade allagate e alberi abbattuti dal vento forte. Le autorità monitorano attentamente la situazione, mentre le previsioni indicano che il maltempo potrebbe durare ancora alcune ore sulla costa tirrenica.

Calabria e Sicilia: Ciclone in Arrivo, Allerta Rossa e Preparativi per Forti Venti e Mareggiate Intense.Un nuovo ciclone si avvicina alle coste di Calabria e Sicilia.

Maltempo, allerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna per il ciclone Harry: nubifragi, venti di burrasca e mareggiateLunedì 19 gennaio, il ciclone Harry ha portato allerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna, a causa di maltempo intenso.

