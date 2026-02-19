Calabria addio siccità a Casali del Manco | 30 litri al secondo grazie a un investimento da 2,5 milioni

A Casali del Manco, la siccità si ferma grazie a un nuovo sistema di irrigazione, alimentato da un investimento di 2,5 milioni di euro. La causa principale è il miglioramento delle fonti di approvvigionamento idrico, che permette di erogare 30 litri al secondo alle campagne locali. Questa operazione aiuta a risolvere i problemi di carenza d’acqua durante i mesi più caldi. Ora gli agricoltori sperano di poter coltivare senza preoccupazioni, grazie a questa nuova rete idrica. La decisione è stata presa dopo mesi di difficoltà.

Casali del Manco riacquista la speranza: 30 litri al secondo per spezzare la siccità, un investimento di 2,5 milioni di euro. Casali del Manco, un comune calabrese da tempo alle prese con una grave carenza idrica, può finalmente contare su una maggiore disponibilità di acqua. Un nuovo partitore, frutto di un investimento di 2,5 milioni di euro e di una sinergia tra l’amministrazione comunale e la società Sorical, ha iniziato ad erogare 30 litri d’acqua al secondo, portando un primo sollievo a una comunità che da decenni lotta contro la siccità, in particolare nelle frazioni di Spezzano Piccolo e Trenta.🔗 Leggi su Ameve.eu

