Cagliari-Lazio sabato 21 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici
Cagliari e Lazio si preparano a sfidarsi sabato 21 febbraio alle 20:45 all’Unipol Domus, entrambi reduci da sconfitte recenti. La partita rappresenta un’occasione per entrambe di rialzarsi e migliorare la loro posizione in classifica. I sardi vogliono sfruttare il fattore casa, mentre i biancocelesti cercano di ritrovare fiducia dopo l’ultimo risultato negativo. La sfida tra le due squadre si preannuncia combattuta, con molti occhi puntati sulle scelte dei tecnici e sui giocatori più in forma.
Entrambe reduci da una sconfitta, Cagliari e Lazio puntano a ripartire e a muovere la loro classifica nel 26esimo turno di Serie A, col match è in programma sabato sera all’Unipol Domus. I sardi hanno interrotto la serie positiva perdendo le ultime due partite contro Roma e Lecce, rimanendo ancorati a quota 28 punti e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
