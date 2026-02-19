Il gruppo ha scelto di portare a Sanremo il brano “Cadute e resilienza”, un pezzo che racconta la loro esperienza di vita e le difficoltà superate. La scelta nasce dalla voglia di condividere un messaggio di forza e speranza, nato dopo un lungo percorso personale. Durante la serata delle cover, hanno eseguito “Bella Stronza”, un brano che ha colpito il pubblico con la sua intensità. La loro esibizione ha lasciato un’impronta nel pubblico presente all'Ariston.

A Sanremo si erano già trovati. Era la serata delle cover, e insieme hanno portato la struggente Bella Stronza. Ora Fedez e Masini, 36 e 61 anni, tornano a Sanremo 2026 con Male Necessario: racconto condiviso su ciò che li ha segnati: il peso del passato, gli errori, le cadute, la resilienza. Fedez di nuovo papà? Le voci sulla presunta gravidanza di Giulia Honegger X Leggi anche › Andrea Pucci dice “no” a Sanremo: le ragioni della sua decisione Fedez e Masini a Sanremo 2026. Male Necessario è una canzone che « parla del percorso che si deve fare per crescere », ha dichiarato il duo, «un concetto espresso anche da Nietzsche, di come il male necessario faccia parte dell’esistenza umana. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Cadute e resilienza: il brano che portano in gara all'Ariston è la storia della loro vita

Sanremo 2026: Tredici Pietro, l’Inno alla Fragilità Umana Scuote l’Ariston e Parla di Cadute e Resilienza.Tredici Pietro ha portato all’Ariston un brano che parla di fragilità, suscitando emozioni forti tra il pubblico, dopo aver spiegato che il motivo è stato il suo personale percorso di rinascita.

Messina celebra Antonina De Luca: 100 anni di vita tra storia, resilienza e rinascita della città.Antonina De Luca ha compiuto 100 anni a Messina, una tappa importante che rappresenta anche un pezzo di storia locale.

