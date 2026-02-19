Buzzi dopo i lavori al tetto ora partono anche quelli alla scalinata
Buzzi ha annunciato che, dopo aver completato i lavori sul tetto, si concentrerà sulla riparazione della scalinata principale. La decisione deriva dai danni causati dalla corrosione, che hanno reso la scala inagibile da anni. I lavori inizieranno il 26 febbraio e riguarderanno sia la struttura della scalinata sia la copertura sovrastante. L’obiettivo è ripristinare l’accesso all’ingresso principale dell’istituto, migliorando la sicurezza di studenti e personale. Le operazioni si svolgeranno nel rispetto dei tempi stabiliti.
Un primo tassello è messo. Partiranno il 26 febbraio i lavori di ripristino strutturale della scalinata d’ingresso e della copertura sovrastante la scalinata dell’ istituto Buzzi, interessate da fenomeni di corrosione e inutilizzata per l’ingresso degli studenti da anni. La scalitata transennata è inaccessibile da tempo, adesso finalmente la partenza degli interventi di ripristino. I lavori, per un investimento complessivo di 210mila euro, consentiranno di restituire piena funzionalità e sicurezza a uno degli spazi principali di accesso all’edificio scolastico. Nel dettaglio, la scalinata sarà completamente risanata e la copertura sarà oggetto di opere di ripristino delle strutture in calcestruzzo danneggiate nella parte superficiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
